Présent à Marbella pour le ASICS Global Tennis Summit, Corentin Moutet a répondu aux ques­tions de plusieurs médias espa­gnols, parmi lesquels Punto de Break. Le Français a expliqué sa déci­sion d’ar­rêter le rap pour se concen­trer unique­ment sur sa carrière de tennisman. Un choix en phase avec la menta­lité de son nouvel entraî­neur, Petar Popovic.

« J’apprécie toujours le rap, j’en écoute beau­coup. Je suis très inté­ressé par le mélange de deux univers diffé­rents, la musique et le tennis. Je suis juste une personne curieuse, des gens et d’autres aspects de la vie, mais je ne fais plus de musique, je n’ai pas le temps pour ça. Je m’en­traîne beau­coup et je consacre entiè­re­ment ma vie au tennis pour les prochaines années lorsque je joue, c’est la chose la plus impor­tante main­te­nant. J’étais déjà concentré avant, mais avec les quaran­tièmes, les tour­nois étaient dans une bulle et nous avions beau­coup de temps libre, alors j’ai trouvé autre chose à faire. Maintenant que le circuit est rede­venu normal, il est préfé­rable pour moi de me reposer plutôt que de faire de la musique », a confié le 51e joueur mondial.