De passage dans l’émis­sion Sans Filet sur Winamax présentée par Benoît Maylin, Corentin Moutet a fait le point sur la saison écoulée tout en reve­nant sur son exclu­sion de la Fédération fran­çaise de Tennis à cause de son compor­te­ment sur le court.

« La FFT ne m’aidait pas finan­ciè­re­ment, elle me donnait un entraî­neur, Laurent Raymond, que je payais à la Fédération. Mais j’ai toujours accès aux infra­struc­tures, au médical et aux terrains d’entraînement. Je l’ai appris deux jours avant le Rolex Paris Masters. Je n’ai pas grand chose à dire là‐dessus car ce n’est pas mon choix. Avec Laurent nous faisions du très bon travail, on l’a prouvé cette saison. Nous étions content de travailler ensemble, donc c’est triste. La FFT a cru en moi mais je n’ai jamais changé. Depuis que j’ai 8 ans je suis avec la FFT, aujourd’hui j’en ai 23, on peut dire que je suis un produit de la Fédération. Et aujourd’hui je ne repré­sente plus leurs valeurs alors qu’ils m’ont construit donc c’est contradictoire. »