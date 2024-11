Dans une longue inter­view donnée à la Semaine, Corentin Moutet s’ex­prime libre­ment sur sa vie sur le circuit notam­ment concer­nant son image.

« Je ne peux de toute façon pas contrôler ce que les gens disent sur moi. Je pense qu’il y a d’autres choses plus inté­res­santes à voir chez moi et dans mon jeu, que de pointer du doigt mon atti­tude sur le court. Je sais très bien que je ne suis pas parfait. Je suis le premier touché par ça. J’essaie de faire mon maximum et de me contrôler, mais ça fait partie de moi. Et puis, c’est la loi du sport. Tu gagnes, tu es bon. Tu perds, tu es mauvais. Mais une chose est sûre : on n’est pas forcé­ment une meilleure personne quand on gagne et inver­se­ment quand on perd »