Carlos Moya s’est exprimé au sujet de la saison de Rafael Nadal dans L’Équipe du jour. Le coach espagnol considère que la saison a été à la fois réussie et spéciale notamment parce qu’une vieille blessure au pied est venue perturber la reprise de l’entraînement après le confinement : « Rafa a passé deux moins sans toucher une raquette de tennis de mi-mars à mi-mai. Quand on a recommencé à s’entraîner, il y avait des jours où l’on s’entraînait cinq minutes, des semaines où on s’entraînait un jour puis pas le suivant ». Malgré tout ça Moya reste positif : « Ce fut une année étrange, différente de toutes les autres. Mais quand, au final, Rafa remporte un tournoi du Grand Chelem sur les deux qu’il a disputés, on peut considérer que l’année est réussie. »