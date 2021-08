Invité ce samedi matin de la radio espa­gnole Onda Cero Transistor, Carlos Moya a justifié la déci­sion de Rafael Nadal de mettre un terme à sa saison. La douleur ressentie au pied gauche était trop impor­tante sur dur.

« Cela fait un moment que Nadal ne va pas bien du tout. C’est vrai que sur terre battue ces incon­forts sont minimes, mais sur dur c’est pire. Ce sont déjà des douleurs sévères. C’était quelque chose qui était connu et qui pouvait arriver et malheu­reu­se­ment nous ne rever­rons pas Nadal pour le reste de l’année. Des experts nous ont dit qu’il valait mieux s’ar­rêter, reposer son pied, se rafraî­chir la tête et les idées pour revenir en 2022 de la meilleure des manières », a expliqué l’en­traî­neur de Rafael Nadal.