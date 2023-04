Alors que l’in­cer­ti­tude règne autour de Rafael Nadal à un mois du début de Roland‐Garros, son entraî­neur, Carlos Moya, est sorti du silence avec une décla­ra­tion qui devrait donner de l’es­poir aux fans du Majorquin, qui n’ont plus vu leur idole jouer depuis le 18 janvier dernier.

« Les temps sont durs car Rafael Nadal est une bête de compé­ti­tion et c’est sa période préférée de l’année. Pour lui, dire non à des tour­nois comme Madrid, Monte‐Carlo ou Barcelone, c’est doulou­reux. Mais l’ob­jectif reste Roland‐Garros. Il est clair que la prépa­ra­tion ne sera pas idéale. Mais c’est Rafael Nadal, on peut toujours en attendre le meilleur », a déclaré le coach espagnol.