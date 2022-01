Récemment, Marc Lopez est venu renforcer l’équipe déjà très fournie de de Rafael Nadal. Dans un entre­tien accordé à Eurosport, Carlos Moya explique le pour­quoi et le comment de cette association.

« C’est toujours bien de changer d’équipe, de trouver des gens qui peuvent ajouter quelque chose. Marc est quel­qu’un qui connaît bien Rafa et qui en sait beau­coup sur le tennis. C’est une voix nouvelle et diffé­rente, il peut apporter son savoir. Les rela­tions entre le team et le joueur sont toujours fragiles et c’est bien d’avoir de nouvelles personnes pour dire quelque chose de diffé­rent. J’y crois vrai­ment et je suis convaincu que Marc peut le faire. »