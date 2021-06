Dans le long entre­tien accordé à Tablero Deporte de RTVE, Carlos Moya a bien voulu analyser la demi‐finale perdue par son « poulain » : « Nous parlons souvent de tactique, mais pour gagner ces matchs, vous devez être très perfor­mant dans tous vos coups. Rafa a fait trop de fautes directes et il n’était pas à son niveau avec le service ou le revers. Novak a fait mieux, il l’a très bien mis sous pres­sion et bloqué sur sa ligne de fond Rafa n’a pas pu deve­lopper son jeu. On va beau­coup apprendre de ce match », a déclaré le coach.

Au sujet de la perfor­mance de Novak, Carlos lui a rendu un très bel hommage : « Il a une menta­lité impres­sion­nante, une déter­mi­na­tion rare­ment vue dans l’his­toire du sport ».