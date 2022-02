Lors d’une inter­view accordée à Onda Cero, Carlos Moya a comparé les réac­tions de chaque membre du Big 3 face à la possi­bi­lité de remporter un 21e titre en Grand Chelem. Pour l’en­traî­neur espa­gnol, Rafael Nadal a été plus solide menta­le­ment que ses deux grands rivaux, Roger Federer (en finale de Wimbledon 2019) et Novak Djokovic (en finale de l’US Open 2021).

« Ce qui est incroyable, c’est la façon dont il a saisi sa chance. Roger avait deux balles de match pour remporter le 21ème Grand Chelem et n’a pas pu les maté­ria­liser. Novak n’a pas pu résister à la pres­sion et a joué l’un des pires matchs de ces dernières années en finale de l’US Open 2021. Mais Rafa a su se remettre d’un mauvais départ et contrôler ses nerfs, tout en sachant qu’il faisait face à une grande oppor­tu­nité dans sa carrière. Je suis très opti­miste et je ne pense pas que ce soit le dernier titre du Grand Chelem qu’il remporte. Il sera l’un des grands favoris à Roland Garros 2022 s’il est en bonne santé, et ce tournoi est le grand objectif en ce moment », a estimé le coach de Rafael Nadal.