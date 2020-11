Lors d’une longue interview très intéressante accordée au media espagnol Libertad Digital, le coach de Rafael Nadal a abordé plusieurs sujets concernant la gestion de l’entraînement, du stress, et plus largement de la carrière de Nadal. Carlos insiste sur un point important, il n’est pas seulement le coach de Nadal, il est plus que cela : « Ce qu’il faut souligner dans mon cas, c’est que je ne suis pas seulement l’entraîneur de Rafa. Nous entretenons également une relation d’amitié puisqu’il était un enfant de seulement 11 ans quand j’ai fait sa connaissance. Je suis très proche de sa famille qui est un vrai socle pour lui, de l’ensemble de son entourage également. Je peux ressentir, anticiper une part des émotions que Rafa absorbe et digère sur les tournois comme en dehors dans sa vie quotidienne. Cela permet d’aller encore plus loin dans la qualité des entrainement et dans nos discussions. C’est aussi l’un des forces de notre fonctionnement »