Dans une interview donnée à Las Provicias, Carlos Moya a bien voulu comparer son époque à celle d’aujourd’hui et sa réponse est plutôt surprenante : « Je pense que le tennis qui était pratiqué à mon époque était déjà similaire à celui d’aujourd’hui. Peut-être que maintenant c’est plus physique, les joueurs sont plus athlétiques. L’autre constat que je fais c’est que les surfaces se sont beaucoup ralenties. Donc, il est logique que parmis les dix meilleurs joueurs, le service n’est que la meilleure arme pour l’un d’entre eux. Quand j’ai commencé, il y avait Ivanisevic ou Sampras, dont le jeu était basé sur le service. Je pense que le joueur dit de « tennis total » est celui d’aujourd’hui. A mon époque, ce n’était pas le cas »