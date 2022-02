Le coach de Rafael Nadal a donné une entre­tien exclusif à nos confrères de Punto De Break. Carlos Moya y livre ses impres­sions et n’évite pas le débat du GOAT.

« Je peux vous assurer qu’en Australie on n’a jamais parlé du 21ème titre en Grand Chelem même si c’était à l’ho­rizon, vous savez que ça peut arriver. En parler aurait signifié plus de pres­sion que je n’en avais déjà. Nous n’ali­men­tons pas ce débat, nous le lais­sons à la presse et aux fans de tennis. Rafa est content de ce qu’il a, il sera tout aussi content s’il termine avec 21 et Djokovic avec 25. Ce n’est pas bon d’être obsédé. Évidemment, il ne va pas aban­donner l’idée d’un 22ème. Si l’oc­ca­sion se présente il se battra pour y parvenir »