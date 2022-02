Dans une inter­view accordée à Punto de Break, Carlos Moya a déve­loppé de nombreux sujets autour de son poulain, Rafael Nadal. L’entraîneur est bien sûr revenu sur la finale contre Daniil Medvedev, a parlé de la course au GOAT, du futur et aussi du prag­ma­tisme combiné à la vision du jeu du Majorquin.

« Ce que Rafa recherche, c’est d’être compé­titif et de conti­nuer à évoluer. Il est vrai qu’avec le temps, on perd en physique, en vitesse ou en explo­si­vité, mais on est plus intel­li­gent et on gère mieux les situa­tions. Je dis toujours que Rafa est l’un des joueurs les plus intel­li­gents sur le court, l’un des joueurs qui lit le mieux les matchs. Il a toujours un plan B, un plan C… Et je dirais même qu’il possède tout l’al­phabet. S’il voit que l’ad­ver­saire a une faiblesse ou la moindre faille où il peut entrer, il la voit, la lit et s’en sert. La finale (de l’Open d’Australie, ndlr) en est un exemple clair : elle commence mal, puis elle change peu à peu. »