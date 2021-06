Dans sa longue inter­view accordée à RTVE , où il rend hommage à Novak, Carlos Moya a aussi insisté sur l’état de fatigue dans lequel Rafa était à l’issue de Roland‐Garros. Son coach évoque l’idée d’un épui­se­ment, un état qui a donc rendu impos­sible l’idée d’en­chaîner avec Wimbledon : « Rafa va prendre un repos bien mérité, car on sait tout qu’une saison de tennis, c’est un mara­thon, une course de fond de course et qu’il faut aussi savoir prendre des déci­sions diffi­ciles. Rafa a donc consi­déré qu’il valait mieux s’ar­rêter pour revenir en pleine forme. Il y a deux ans, il avait atteint un point de grande fatigue mentale dont il avait été très diffi­cile de sortir. Cette saison, il a inter­prété qu’il était à nouveau proche de cela. De toute façon, il ne peut pas se permettre de s’en­gager dans un Grand Chelem s’il n’est pas à 100%, pour tout ce que cela implique en terme d’image, pour son pres­tige et pour ce qu’il est », a révélé Carlos.