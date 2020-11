Dans une passionnante interview accordée au site espagnol Libertad Digital, l’entraîneur de Rafael Nadal depuis maintenant quatre ans, Carlos Moya, est notamment revenu sur la saison de son poulain qui a remporté un 13e Roland Garros. Ami d’enfance et proche de la famille Nadal, Moya a une relation plus que privilégiée avec « Rafa ». Interrogé sur une éventuelle aide psychologique, Carlos a tenu à mettre les choses au clair : Nadal s’est construit sans l’aide d’aucun psychologue.

« Depuis longtemps, aller chez le psychologue ou avoir ce supplément sportif fait partie de la vie quotidienne de nombreux athlètes. Ce que j’ai à dire, c’est que depuis que je suis avec Rafa et sans savoir s’il y a eu recours auparavant, je ne l’ai jamais vu avoir besoin de ce type d’aide. Il est également vrai que cela dépend de chaque joueur. Il y a ceux qui ont un besoin plus fort en ce sens, qui ressentent plus d’insécurité. C’est une figure qui, selon le joueur, peut avoir une importance plus ou moins grande car dans ce sport la tête joue un rôle très important. Mais pour revenir à Rafa, c’est quelque chose de naturel. Je peux vous assurer que ce qu’il fait dans les moments de stress, il ne l’a appris nulle part. Il ne l’a pas non plus lu ni appris chez un psychologue. Par contre, je dois vous dire que la figure du psychologue du sport n’est pas très présente lors des tournois alors qu’ils font partie de la vie quotidienne de certaines équipes de travail », a déclaré le coach ibérique.