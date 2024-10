Giovanni Mpetshi Perricard est de retour aux affaires après une période un peu compli­quée, et s’est brillam­ment qualifié pour la finale de l’ATP 500 de Bâle en dispo­sant hier d’Holger Rune.

Le jeune Français, qui riva­lise déjà avec les plus grands serveurs de ces dernières années dans les statis­tiques, a expliqué que même s’il était sur les terres de Roger Federer, son joueur préféré étant plus jeune était bien Rafael Nadal.

« Ouais, je me suis inspiré de Roger Federer qui a remporté ce tournoi dix fois, mais j’étais triste quand Nadal a perdu contre lui en 2015. Donc je veux dire, ouais, j’aime Roger mais je préfère Rafa. Ces deux joueurs sont formi­dables, incroyables. Et oui, ils m’ont inspiré quand j’étais jeune et j’es­saie simple­ment d’être aussi bon qu’eux. »