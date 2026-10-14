Giovanni Mpetshi Perricard était consi­déré comme l’un des grands espoirs de la relève du tennis fran­çais après plusieurs saisons promet­teuses, marquées notam­ment par son titre à l’ATP 500 de Bâle en 2024.

Mais depuis plusieurs mois, rien ne va plus pour le grand serveur trico­lore, qui peine à retrouver sa confiance et surtout le chemin de la victoire.

Avec seule­ment huit victoires pour dix‐huit défaites sur le circuit prin­cipal cette saison, le Français, désor­mais retombé à la 108e place mondiale, avait décidé de faire un détour par le circuit Challenger pour tenter de relancer la machine.

Engagé cette semaine au Challenger de Roanne, Mpetshi Perricard retrou­vait pour­tant des condi­tions qui auraient dû lui sourire, avec une surface rapide en indoor parti­cu­liè­re­ment adaptée à son puis­sant service.

Malheureusement, le Français s’est incliné dès son entrée en lice face à son compa­triote Étienne Donnet, classé seule­ment 817e mondial avant le début du tournoi.

Une défaite en deux tie‐breaks (7−6, 7–6) au cours d’une rencontre dans laquelle ses 22 aces n’au­ront pas suffi à faire la différence.

Un nouveau coup dur pour Mpetshi Perricard, qui ne parvient déci­dé­ment pas à sortir de cette spirale néga­tive et pour­rait même chuter aux alen­tours de la 144e place mondiale lors du prochain clas­se­ment ATP.

À seule­ment 23 ans, le Lyonnais a encore large­ment le temps de rebondir, mais il va rapi­de­ment devoir trouver des solu­tions pour enrayer cette inquié­tante dynamique.