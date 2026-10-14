Giovanni Mpetshi Perricard était considéré comme l’un des grands espoirs de la relève du tennis français après plusieurs saisons prometteuses, marquées notamment par son titre à l’ATP 500 de Bâle en 2024.
Mais depuis plusieurs mois, rien ne va plus pour le grand serveur tricolore, qui peine à retrouver sa confiance et surtout le chemin de la victoire.
Avec seulement huit victoires pour dix‐huit défaites sur le circuit principal cette saison, le Français, désormais retombé à la 108e place mondiale, avait décidé de faire un détour par le circuit Challenger pour tenter de relancer la machine.
Engagé cette semaine au Challenger de Roanne, Mpetshi Perricard retrouvait pourtant des conditions qui auraient dû lui sourire, avec une surface rapide en indoor particulièrement adaptée à son puissant service.
Malheureusement, le Français s’est incliné dès son entrée en lice face à son compatriote Étienne Donnet, classé seulement 817e mondial avant le début du tournoi.
Une défaite en deux tie‐breaks (7−6, 7–6) au cours d’une rencontre dans laquelle ses 22 aces n’auront pas suffi à faire la différence.
Un nouveau coup dur pour Mpetshi Perricard, qui ne parvient décidément pas à sortir de cette spirale négative et pourrait même chuter aux alentours de la 144e place mondiale lors du prochain classement ATP.
À seulement 23 ans, le Lyonnais a encore largement le temps de rebondir, mais il va rapidement devoir trouver des solutions pour enrayer cette inquiétante dynamique.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 11:50