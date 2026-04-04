Giovanni Mpetshi Perricard vient de décou­vrir à ses dépens le monde impi­toyable du tennis et du sport de haut niveau.

Environ un mois après avoir entamé une nouvelle colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur espa­gnol, Francisco Roig, membre du staff de Rafael Nadal pendant plus de 15 ans, le jeune joueur fran­çais a vu ce dernier mettre un terme brutal à leur rela­tion de travail afin de rejoindre Iga Swiatek, tout juste séparée de Wim Fissette.

Si la méthode est discu­table, la manière est plus que vilaine étant donné que Roig n’a même pas informé direc­te­ment le joueur de sa déci­sion, comme l’a expliqué Giovanni à nos confrères de L’Équipe.

« Avec Francisco, ça devait durer au moins jusqu’à la saison sur gazon, mais après Miami, il a décidé d’ar­rêter. Ça s’était pour­tant très bien passé. On devait se retrouver pour faire une semaine de prépa­ra­tion en Espagne… C’est mon agent qui m’a informé. Lui ne m’a pas informé direc­te­ment. Je pensais que j’avais confiance en ses mots, confiance en ce qu’il pouvait m’ap­porter. Gâcher tout ça aussi rapi­de­ment, je trouve que c’est dommage. Après, c’est un monde dur, impi­toyable. Je n’avais jamais vu ça. C’était très surpre­nant et j’étais déçu. Mais ça va me former. Je préfère tirer du positif dans ces choses‐là que du négatif. Je vais devenir plus fort même dans la vie. On commen­çait tout juste, il n’y avait pas d’af­fi­nités parti­cu­lières et ç’avait été plus compliqué de se séparer avec Manu (Planque). Mais ça m’a pris une bonne demi‐journée pour encaisser. Est‐ce que c’était à cause de moi ? En fait, pas du tout. Je n’avais rien à voir là‐dedans, avec des vidéos qui sont vite sorties (avec Swiatek). Mais person­nel­le­ment, je ne pense pas que ce projet (avec la Polonaise) se soit fait en 24 heures… »

