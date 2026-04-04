Giovanni Mpetshi Perricard vient de découvrir à ses dépens le monde impitoyable du tennis et du sport de haut niveau.
Environ un mois après avoir entamé une nouvelle collaboration avec l’entraîneur espagnol, Francisco Roig, membre du staff de Rafael Nadal pendant plus de 15 ans, le jeune joueur français a vu ce dernier mettre un terme brutal à leur relation de travail afin de rejoindre Iga Swiatek, tout juste séparée de Wim Fissette.
Si la méthode est discutable, la manière est plus que vilaine étant donné que Roig n’a même pas informé directement le joueur de sa décision, comme l’a expliqué Giovanni à nos confrères de L’Équipe.
« Avec Francisco, ça devait durer au moins jusqu’à la saison sur gazon, mais après Miami, il a décidé d’arrêter. Ça s’était pourtant très bien passé. On devait se retrouver pour faire une semaine de préparation en Espagne… C’est mon agent qui m’a informé. Lui ne m’a pas informé directement. Je pensais que j’avais confiance en ses mots, confiance en ce qu’il pouvait m’apporter. Gâcher tout ça aussi rapidement, je trouve que c’est dommage. Après, c’est un monde dur, impitoyable. Je n’avais jamais vu ça. C’était très surprenant et j’étais déçu. Mais ça va me former. Je préfère tirer du positif dans ces choses‐là que du négatif. Je vais devenir plus fort même dans la vie. On commençait tout juste, il n’y avait pas d’affinités particulières et ç’avait été plus compliqué de se séparer avec Manu (Planque). Mais ça m’a pris une bonne demi‐journée pour encaisser. Est‐ce que c’était à cause de moi ? En fait, pas du tout. Je n’avais rien à voir là‐dedans, avec des vidéos qui sont vite sorties (avec Swiatek). Mais personnellement, je ne pense pas que ce projet (avec la Polonaise) se soit fait en 24 heures… »
Publié le samedi 4 avril 2026 à 19:21