Le tennis fran­çais vit une magni­fique semaine avec les finales de Gaël Monfils et d’Arthur Fils à Stockholm et Anvers, sans oublier les deux premières victoires sur le circuit prin­cipal de Giovanni Mpetshi Perricard en Belgique. Ce dernier a d’ailleurs fait passer un message sur la nouvelle géné­ra­tion tricolore.

Mpetshi Perricard sur la nouvelle géné­ra­tion 🇫🇷



🗣️ « Fils et Van Assche sont les diamants en tête mais il y a plein d’autres joueurs : Cazaux, Mayot, Debru, moi…On a qu’une envie c’est de se retrouver dans le TOP 15 à l’avenir et se battre pour un Grand Chelem, un Masters 1000. » pic.twitter.com/ErKDPl2imh — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 21, 2023

« Fils et Van Assche sont les diamants en tête mais il y a plein d’autres joueurs : Cazaux, Mayot, Debru, moi… On a qu’une envie c’est de se retrouver dans le TOP 15 à l’avenir et se battre pour un Grand Chelem, un Masters 1000 », a déclaré celui qui inté­grera le top 100 ce lundi.