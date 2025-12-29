AccueilATPMuguruza sur le joueur qui peut bousculer Alcaraz et Sinner : "Il...
Muguruza sur le joueur qui peut bous­culer Alcaraz et Sinner : « Il y a des moments où je pense qu’il pour­rait s’in­ter­caler, mais les deux sont telle­ment constants et ont si peu de mauvais jours… »

Lors d’une inter­view accordée à la Cadena SER, l’an­cienne numéro 1 mondial et nouvelle direc­trice du tournoi de Madrid, Garbine Muguruza, a évoqué la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Ils sont supé­rieurs. Il y a une grande diffé­rence de rythme, de balle, de vitesse. Il y a des moments où je pense que Shelton pour­rait s’in­ter­caler, mais ces joueurs excep­tion­nels sont telle­ment constants et ont si peu de mauvais jours qu’il est très diffi­cile de savoir qui pour­rait être le troi­sième. Mais oui, ce serait bien qu’il y en ait un »

