Lors d’une interview accordée à la Cadena SER, l’ancienne numéro 1 mondial et nouvelle directrice du tournoi de Madrid, Garbine Muguruza, a évoqué la domination actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Ils sont supérieurs. Il y a une grande différence de rythme, de balle, de vitesse. Il y a des moments où je pense que Shelton pourrait s’intercaler, mais ces joueurs exceptionnels sont tellement constants et ont si peu de mauvais jours qu’il est très difficile de savoir qui pourrait être le troisième. Mais oui, ce serait bien qu’il y en ait un »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 13:54