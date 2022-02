De retour à la compé­ti­tion cette semaine à Dubai après son élimi­na­tion surprise de l’Open d’Australie face à Alizé Cornet, Garbine Muguruza a eu le temps de répondre à quelques ques­tions concer­nant le 21e sacre en Grand Chelem de son compa­triote Rafael Nadal à Melbourne. Et fort logi­que­ment, l’Espagnole a vibré devant cette finale légendaire.

« Oh, mon Dieu, quel match. Je l’ai vu commencer le matin et je suis partie et revenue et partie et revenue. C’était un match légen­daire. C’était vrai­ment impres­sion­nant. Je pense que Rafa a montré son essence dans ce match. Il est dur, fort, tout. Je pense que c’était un parfait exemple de sa capa­cité à faire basculer un match, à se battre et à rester en place. C’était incroyable. »