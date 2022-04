Après avoir évoqué l’im­por­tance de Rafael Nadal dans sa carrière de joueur de tennis, lui qui s’en­traîne régu­liè­re­ment avec lui, Jaume Munar est cette fois revenu sur l’éclo­sion de Carlos Alcaraz dans les colonnes de Marca.

« J’ai toujours dit que Carlos Alcaraz allait devenir une star, en fait il l’est déjà. Il était très bon, il est encore meilleur cette année et il sera encore meilleur l’année prochaine. Il est comme Rafa (Nadal), il a eu la capa­cité de grandir et en même temps de s’amé­liorer. En étant si jeune, c’est encore plus visible parce que physi­que­ment il a fait un énorme chan­ge­ment. Au niveau du tennis, il a réussi à se réguler et à mieux comprendre le jeu. Maintenant, il sait ce qu’il doit faire avec la balle à tout moment. Il a les armes. De quoi a‑t‐il besoin pour être meilleur ? De détails. »