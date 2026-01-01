En marge de l’United Cup, le joueur espagnol a expliqué qu’il était très motivé pour 2026, fort d’une année 2025, il vise haut maintenant.
« J’ai changé beaucoup de choses ces deux ou trois dernières années. Je me sentais prêt à jouer un tennis agressif comme celui que j’ai pratiqué l’année dernière, et je pense avoir encore beaucoup de marges de progression. J’ai acquis beaucoup d’expérience, de maturité et de confiance après mon année 2025 et j’attends avec impatience cette nouvelle année car j’ai le sentiment que mon tennis peut être à la hauteur nécessaire pour battre des joueurs du top‐10″
Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 12:45