En marge de l’United Cup, le joueur espa­gnol a expliqué qu’il était très motivé pour 2026, fort d’une année 2025, il vise haut maintenant.

« J’ai changé beau­coup de choses ces deux ou trois dernières années. Je me sentais prêt à jouer un tennis agressif comme celui que j’ai pratiqué l’année dernière, et je pense avoir encore beau­coup de marges de progres­sion. J’ai acquis beau­coup d’ex­pé­rience, de matu­rité et de confiance après mon année 2025 et j’at­tends avec impa­tience cette nouvelle année car j’ai le senti­ment que mon tennis peut être à la hauteur néces­saire pour battre des joueurs du top‐10″