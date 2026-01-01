AccueilATPMunar se voit très haut : "J'attends avec impatience cette nouvelle année...
ATP

Munar se voit très haut : « J’attends avec impa­tience cette nouvelle année car j’ai le senti­ment que mon tennis peut être à la hauteur néces­saire pour battre des joueurs du top 10 »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

115

En marge de l’United Cup, le joueur espa­gnol a expliqué qu’il était très motivé pour 2026, fort d’une année 2025, il vise haut maintenant.

« J’ai changé beau­coup de choses ces deux ou trois dernières années. Je me sentais prêt à jouer un tennis agressif comme celui que j’ai pratiqué l’année dernière, et je pense avoir encore beau­coup de marges de progres­sion. J’ai acquis beau­coup d’ex­pé­rience, de matu­rité et de confiance après mon année 2025 et j’at­tends avec impa­tience cette nouvelle année car j’ai le senti­ment que mon tennis peut être à la hauteur néces­saire pour battre des joueurs du top‐10″

Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 12:45

Article précédent
Alcaraz est puéril et s’éloigne de la classe de Nadal
Article suivant
Félix Auger‐Aliassime peut être le fameux troi­sième homme en 2026 : « Je sais qu’ob­tenir un Grand Chelem exige­rait tout de moi. J’ai besoin que tout fonc­tionne à 100% »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.