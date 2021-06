Avant de disputer son premier tour contre Benoit Paire au Queen’s, Andy Murray est revenu sur la course au plus grand joueur de l’his­toire. Pour l’an­cien numéro un mondial, Federer, Nadal et Djokovic ont chacun des argu­ments qui pour­raient faire de l’un d’entre eux le GOAT. L’Ecossais ne se mouille pas beau­coup mais estime tout de même qu’avec ces trois monstres, le tennis a vécu la plus belle période de son histoire. Lui qui faisait partie du fameux « Big four » explique avoir pris beau­coup de plaisir à les affronter.

« Aucune de ses carrières n’est encore terminée. Nous devons attendre et voir ce qui se passera dans les prochains tour­nois. Ce que Djokovic a accompli est incroyable. Non seule­ment il a remporté tous les Masters 1000 à plusieurs reprises, mais il a égale­ment fait de même avec les Grands Chelems. Cela lui fait évidem­ment gagner de nombreux points dans cette bataille pour savoir qui est le GOAT car ce qu’il a fait est incroyable. Nous ne pouvons pas oublier Nadal non plus. Il a remporté Roland Garros 13 fois. C’est une perfor­mance excep­tion­nelle et personne. Ensuite, nous avons Roger. Il est toujours un joueur de tennis unique et il a joué sur plusieurs géné­ra­tions. Il continue toujours à jouer au plus haut niveau. Il a de nombreux records et ses résul­tats sur l’herbe sont incom­pa­rables En conclu­sion, tous ont des raisons suffi­santes d’être le meilleur. Ce qui est clair, c’est que nous vivons la meilleure période du tennis. Pour ma part, c’est génial d’avoir joué pendant cette période. »