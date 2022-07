Lors d’une inter­view accordée à l’ATP, Andy Murray, qui approche indé­nia­ble­ment de la fin de carrière, imagi­nait une recon­ver­sion en tant que coach. Il a révélé les noms de quatre joueurs qu’il aime­rait entraîner.

« La joueuse serait Raducanu et pour les hommes, j’hé­site entre Alcaraz, Tsitsipas et Jack Draper. Ils travaillent dur, ils semblent aimer le sport. Alcaraz et Tsitsipas n’ont pas encore gagné de Grand Chelem. Ils sont évidem­ment encore très jeunes et je pense qu’ils ont le poten­tiel pour le faire », a déclaré le Britannique, toujours 52e mondial et qualifié pour les quarts de finale à Newport où il va défier Alexander Bublik.