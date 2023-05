Vainqueur ce dimanche de son premier titre tous circuits confondus depuis 2019, sur le Challenger d’Aix‐en‐Provence, dans le sud de la France, Andy Murray a tenu à s’adresser au public trico­lore lors de la remise des prix afin de le remer­cier pour sa présence et son soutien.

« L’année dernière, les 18 derniers mois, j’ai eu un peu de mal avec mon jeu. Mais mon équipe m’a soutenu et a travaillé avec moi pour essayer de m’amé­liorer. Nous conti­nue­rons à progresser à partir d’ici. La partie la plus impor­tante de cette semaine était les fans qui sont venus nous soutenir. L’atmosphère, du premier match jusqu’à la fin, était incroyable. Il est très impor­tant pour ces tour­nois d’avoir le soutien de la commu­nauté locale et vous êtes venus avant même que le tournoi ne commence. Pendant les séances d’en­traî­ne­ment, vous étiez là à regarder et à soutenir. Cela signifie beau­coup pour les joueurs, mais c’est aussi très impor­tant pour cet événement. »