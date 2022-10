Au cours d’une inter­view accordée au média suisse Watson, en marge de l’ATP 500 de Bâle, Andy Murray n’a pas hésité à exprimer ses regrets et ses réflexions concer­nant son absence récur­rente du foyer fami­lial en raison de la vie folle et mouve­mentée du circuit ATP.

Visiblement triste de ne pas voir grandir au quoti­dien ses trois enfants, le Britannique envi­sage même une refonte totale de son calen­drier en 2023, et même si cela doit avoir des consé­quences directes sur sa carrière.

« Chaque fois que je dois partir pour plusieurs semaines, cela me brise le cœur de dire au revoir à mes enfants. Ils vieillissent et remarquent mon absence. Cet été, j’ai passé cinq semaines aux États‐Unis et je me suis rendu compte que c’était trop pour moi à ce stade de ma vie. C’est mon travail et j’ai l’in­ten­tion de parler beau­coup avec ma femme (Kim Sears) de mon orien­ta­tion en 2023, mais il est clair pour moi que ma famille aura la prio­rité sur le tennis et que je ferai des choses qui ne seront peut‐être pas idéales pour ma carrière. C’est l’an­ni­ver­saire de deux de mes filles cette semaine et je ne veux pas conti­nuer à manquer ce genre de choses. »