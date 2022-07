Chaque année à Newport, des anciennes stars sont intro­ni­sées dans le fameux Hall of Fame du tennis.

Ce samedi, les « sages » ont donc honoré Lleyton Hewitt, ex‐numéro 1 mondial, vain­queur de Wimbledon (2002) et l’US Open (2001), qui affiche quand même 30 titres en carrière.



Aujourd’hui capi­taine de l’Australie, Lleyton était connu pour son esprit de combat­tant même si d’un point de vue tennis­tique il était un peu « labo­rieux » si on le compare à d’autres cham­pions du Hall of Fame.

Présent cette semaine à Newport, Andy Murray a résumé en quelques mots les qualités de ce joueur : « J’ai adoré sa passion sur le terrain et son énergie, combien cela signi­fiait pour lui de gagner des matchs. Il a toujours montré qu’il tenait vrai­ment à ça. »