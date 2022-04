Alors qu’il fait l’im­passe sur l’in­té­gra­lité de la saison sur terre battue pour préparer au mieux Wimbledon, Andy Murray s’est remé­moré quelques bons souve­nirs sur cette surface. À l’oc­ca­sion des 20 ans du Masters 1000 de Madrid, l’Écossais a été inter­rogé sur sa victoire en 2015, après une finale survolée 6–3, 6–2 contre Rafael Nadal (propos relayés par tennis net ): « Rafael Nadal est le meilleur joueur de l’his­toire sur terre battue. Être capable de le battre 6–3, 6–2 en finale en Espagne, c’était fantas­tique. Je tiens égale­ment à souli­gner la rela­tion parti­cu­lière qu’a l’Espagne avec le tennis. Cela fait partie de leur culture. Ils aiment le sport, ils t’en­cou­ragent et son passionnés. De plus, ils connaissent vrai­ment bien le tennis. On joue dans une ambiance incroyable. »