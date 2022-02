L’Ecossais doit être le joueur qui passe le plus de temps en moyenne sur un court sauf si on excepte son duel face à Bautista Agut la semaine dernière. Hier, il a encore du lutter long­temps pour venir à bout de l’Australien O’Connel (6–7, 6–3, 7–5). Fatigué mais toujours aussi bavard, il s’est exprimé sur le cas Novak Djokovic en confé­rence de presse.

« Je ne l’ai pas encore vu ici, nous ne nous sommes pas rencon­trés. Nous avons envoyé des textos quand il était en Australie. Comme je l’ai dit, je ne suis pas d’ac­cord avec sa déci­sion, tout aurait été plus facile s’il avait été vacciné. Mais je n’aime pas non plus l’avoir vu dans cette posi­tion dans laquelle il était impliqué. C’est quel­qu’un que je respecte, je le connais depuis que nous sommes enfants. Ce serait bien mieux pour le tennis s’il pouvait jouer tous les tour­nois du Grand Chelem. Vos déci­sions ont des consé­quences et vous devez les accepter »