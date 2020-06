Andy a toujours été un cérébral. Après sa demi-finale perdue face à Dan Evans, il a répondu à l’agence Reuters en abordant les sujets autour de la saison 2020 qui va reprendre. Et selon lui, vu ce qui est proposé il faut s’attendre à énormément de forfaits. Et donc anticiper cela en proposant une « petite réforme » du classement ATP qui reste un sujet d’actualité puisque l’ATP n’a pas encore tranché ce qu’il va être proposé : « Beaucoup des meilleurs joueurs ne participeront pas à bon nombre des plus grands événements. Aucun des meilleurs joueurs depuis très, très longtemps n’a concouru la semaine avant un Slam, donc le classement pourrait être un peu biaisé. Cela pourrait valoir la peine de penser à un classement sur deux ans, afin que les gars qui ont bien fait l’année dernière et qui ne sont pas en mesure de défendre leurs points correctement ne soient pas punis. Je pense que cela pourrait être juste. »