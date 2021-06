Andy Murray était inter­rogé sur le retour de Roger Federer. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’an­cien numéro un mondial est bien placé pour en parler. Andy se bat avec son corps pour se rappro­cher de son niveau d’antan. Et il peut confirmer que revenir sur le circuit après une longue période d’ab­sence n’est pas chose aisée. Du coup, il semble pessi­miste pour Roger, même s’il est persuadé que ce dernier fera tout le néces­saire pour que son retour soit une réussite.

« Je ne connais pas exac­te­ment la situa­tion de Roger, mais d’après ma propre expé­rience, je peux dire que c’est diffi­cile. Pour revenir sur le circuit et jouer, après une longue période d’ab­sence, compte tenu du niveau qu’il a depuis 20 ans, étant au au sommet de ce sport, et voir que tu ne joues pas comme tu veux et que tu n’es pas capable de frapper les coups que tu as fait, c’est vrai­ment dur. C’est extrê­me­ment frus­trant. Mais je suis sûr qu’il travaillera pour retrouver son meilleur niveau »