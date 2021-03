Quelques jours après sa défaite face à Andrey Rublev en huitièmes de finale du tournoi de Rotterdam, Andy Murray a pris une petite semaine de repos avant de repartir au combat. Interrogé par Sportskeeda, l’an­cien numéro 1 mondial est revenu sur son état de forme actuel ainsi que sur ses objectifs.

« J’aime toujours jouer, c’est ma plus grande moti­va­tion. C’est ce qui me fait me lever tous les matins et me pousse à conti­nuer et à m’en­traîner dur. C’est tout ce que j’ai jamais connu et je pense que faire face à la retraite m’a aidé à réaliser à quel point je dois conti­nuer à me passionner pour ce sport. Je savais que je n’étais pas prêt à aban­donner. Cette année, mon objectif prin­cipal est les Jeux Olympiques. Je suis très fier de mes médailles d’or donc ce serait formi­dable d’avoir l’op­por­tu­nité de les défendre. Je m’en­traîne dur pour être à Tokyo, quel que soit le format des Jeux », a déclaré un Andy Murray visi­ble­ment déter­miné, ce qui est une très bonne nouvelle pour tous les fans de tennis.