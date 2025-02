Il était encore diffi­cile de savoir si Andy Murray aller conti­nuer de coacher Novak Djokovic après l’Open d’Australie, mais selon des infor­ma­tions révé­lées par The Times, l’Ecossais « restera dans le box de Novak Djokovic alors que la saison continue vers Roland‐Garros et Wimbledon cet été. »

On attend désor­mais la confir­ma­tion de la part des deux prin­ci­paux inté­ressés, mais le duo devrait donc conti­nuer ensemble encore quelques mois au minimum.

All being well with present discus­sions, Murray will remain in the corner of Novak Djokovic as the season proceeds towards the French Open and Wimbledon this summer.

👍👍https://t.co/wTm6BQJOcR