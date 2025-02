Andy Murray, qui devrait selon les infor­ma­tions du Times rester l’en­traî­neur de Novak Djokovic jusqu’à Wimbledon au moins, a parti­cipé au podcast « Sporting Misadventures », dont les propos sont rapportés par Tennis Majors.

Il lui a notam­ment été demandé s’il avait eu le choix, s’il aurait préféré entraîner Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Et après avoir encensé son joueur, l’an­cien numéro 1 mondial a cité le Suisse.

« Peu importe qui entraîne ces joueurs, pourvu qu’on leur donne des direc­tives claires, car ils sont si bons. Beaucoup de gens peuvent regarder un joueur de tennis et se dire ‘voilà la stra­tégie’, n’im­porte qui ayant de bonnes connais­sances en tennis peut le faire, mais tous leurs joueurs ne peuvent pas exécuter ce que vous leur demandez de faire. Pour moi, c’est ce qui a été extra­or­di­naire avec Novak. Dans certains matches, je lui ai donné la stra­tégie que je pensais effi­cace et béné­fique, et ce qui m’a fasciné, c’est la façon dont il a été capable de l’exé­cuter et de faire ce qu’on lui demande, grâce à ses capa­cités tech­niques, la façon dont il frappe la balle, la façon dont il se déplace sur le court. Il n’a vrai­ment aucune faiblesse… Mais je pense qu’il aurait été amusant d’en­traîner Roger parce que ce qu’il faisait semblait si naturel – je n’aime pas dire cela parce qu’il a travaillé extrê­me­ment dur – mais il avait tous les coups. Vous auriez pu lui demander de faire quelque chose et il aurait été capable de le faire. »