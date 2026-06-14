Alors qu’il a expliqué que dès qu’il est devenu un très bon joueur du circuit, Roger Federer n’a plus voulu s’entrainer avec lui, Andy Murray a aussi précisé que c’était tout l’inverse avec Novak Djokovic et Rafael Nadal.
« Tout était différent avec Nadal et Djokovic, qui préféraient s’entraîner avec leurs rivaux pour mieux les connaître. Je m’entraînais beaucoup avec Djokovic et Nadal. J’aimais m’entraîner avec eux pour préparer les grands tournois. Federer, lui, ne se serait jamais entraîné avec Nadal, ni avec Djokovic. Djokovic et Nadal étaient différents sur ce point ; ils préféraient s’entraîner ensemble ou avec leurs principaux rivaux. »
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 11:57