Alors qu’il a expliqué que dès qu’il est devenu un très bon joueur du circuit, Roger Federer n’a plus voulu s’en­trainer avec lui, Andy Murray a aussi précisé que c’était tout l’in­verse avec Novak Djokovic et Rafael Nadal.

« Tout était diffé­rent avec Nadal et Djokovic, qui préfé­raient s’en­traîner avec leurs rivaux pour mieux les connaître. Je m’en­traî­nais beau­coup avec Djokovic et Nadal. J’aimais m’en­traîner avec eux pour préparer les grands tour­nois. Federer, lui, ne se serait jamais entraîné avec Nadal, ni avec Djokovic. Djokovic et Nadal étaient diffé­rents sur ce point ; ils préfé­raient s’en­traîner ensemble ou avec leurs prin­ci­paux rivaux. »