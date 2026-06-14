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Murray : « Contrairement à Federer, Nadal et Djokovic préfé­raient s’en­traîner avec moi et leurs rivaux, pour mieux nous connaître »

Par
Laurent Trupiano
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Alors qu’il a expliqué que dès qu’il est devenu un très bon joueur du circuit, Roger Federer n’a plus voulu s’en­trainer avec lui, Andy Murray a aussi précisé que c’était tout l’in­verse avec Novak Djokovic et Rafael Nadal.

« Tout était diffé­rent avec Nadal et Djokovic, qui préfé­raient s’en­traîner avec leurs rivaux pour mieux les connaître. Je m’en­traî­nais beau­coup avec Djokovic et Nadal. J’aimais m’en­traîner avec eux pour préparer les grands tour­nois. Federer, lui, ne se serait jamais entraîné avec Nadal, ni avec Djokovic. Djokovic et Nadal étaient diffé­rents sur ce point ; ils préfé­raient s’en­traîner ensemble ou avec leurs prin­ci­paux rivaux. »

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 11:57

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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