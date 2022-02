Juillet 2018. Andy Murray quit­tait le top 100.

Plus de deux ans et demi plus tard, le Britannique a signé son retour en s’ins­tal­lant à la 95e place mondiale. En revanche, ce n’est pas garanti qu’il y reste très long­temps car il a déjà annoncé faire l’im­passe sur la saison sur terre battue.

Dans le Top 10, rien n’a bougé. Pour le moment, car les points de l’Open d’Australie 2021 seront retirés le 21 février prochain.

A noter que Gaël Monfils perd deux places et se retrouve 18e joueur mondial. Benoît Paire en gagne quatre et se posi­tionne à la 50e place.