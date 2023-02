Si Andy Murray est évidem­ment réputé pour sa grande comba­ti­vité sur le court, sa justesse tactique ainsi que pour ses incroyables coups de défense, le Britannique, que certains surnomment même « L’homme aux lobs d’or », est sans aucun doute un expert pour passer la balle au dessus de la tête de son adversaire.

Au cours d’une inter­view à ce sujet avec Tennis TV, l’an­cien numéro un mondial est revenu sur la genèse de ce coup.

« Quand j’étais jeune, avec ma mère et mon frère, on aimait beau­coup jouer à des petits jeux autour du filet, et travailler sur les amor­ties et les lobs. Et je pense que c’est parce que je me suis telle­ment entraîné quand j’étais très jeune que je me suis habitué à jouer ces coups. La raison pour laquelle mon lob est si effi­cace est que je le frappe assez haut. Donc la taille de l’ad­ver­saire n’a pas vrai­ment d’im­por­tance, car j’ai toujours assez de hauteur pour l’éxé­cuter, vous savez, un peu au‐dessus d’eux. Je sais que si je frappe cette balle avec une bonne hauteur, il n’y a rien que vous puis­siez faire pour la défendre. »