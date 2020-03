Il y a quelques jours, Andy Murray avait confié qu’il envisageait une possible troisième opération de la hanche, semant le doute sur sa participation à Wimbledon et aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Dans un entretien pour Amazon Prime, l’ancien numéro 1 mondial, qui est apparu dans une vidéo à l’entraînement ce mardi, a donné des nouvelles positives en fixant Miami comme possible retour à la compétition : « Dans un très court terme, je m’entraîne pour essayer d’être prêt pour Miami. J’ai fait tellement de rééducation ces derniers mois qu’au niveau de ma force, des muscles autour de ma hanche, tout fonctionne bien. C’est juste que je n’ai quasiment pas joué au tennis depuis la Coupe Davis, j’ai frappé seulement deux fois, soit 40 minutes en trois mois. J’ai besoin d’un peu de temps pour me sentir à nouveau bien sur le terrain, mais c’est mon plan du moment, sauf si j’ai un contretemps ou quelque chose comme ça.«

GOOD NEWS ALERT 😁@andy_murray is targeting a return to action in Miami 🎯 pic.twitter.com/GvT9OY7EzW

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) March 5, 2020