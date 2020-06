En participant à l’exhibition « Battle of the Brits », Andy Murray a renoué avec les courts, lui qui était absent depuis novembre. L’ancien numéro 1 mondial s’est incliné en demi-finale face à Dan Evans (1-6, 6-3, 10-8). Si le résultat est assez anecdotique, le Britannique se réjouit de ce qu’il a pu montrer sur le court comme il l’a expliqué en conférence de presse (propos relayés par la RTBF) : J’ai fait un grand pas en avant cette semaine par rapport à ce que j’ai pu faire avant et j’ai géré l’aspect physique relativement bien. Une partie du tennis que j’ai joué cette semaine était très encourageant, je n’ai simplement pas réussi à le pratiquer assez longtemps pendant mes matches. »

Le triple lauréat en Grand Chelem devrait reprendre la compétition officielle dès le 14 août lors de l’ATP 500 de Washington avant d’enchaîner sur l’US Open.