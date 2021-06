Après sa défaite face à Matteo Berrettini, Andy Murray qui venait d’ap­prendre le forfait de Rafael Nadal pour Wimbledon et les Jeux Olympiques a instinc­ti­ve­ment évoqué l’idée d’une bles­sure : « C’est dommage sans aucun doute pour les tour­nois. Cette année avec les bulles et tout est diffi­cile à gérer et à préparer. Un certain nombre de joueurs effec­tuent toute la tournée de gravier avec la bulle et poten­tiel­le­ment aussi à Wimbledon et puis il y a les Jeux olym­piques. Mentalement, c’est diffi­cile pour n’im­porte qui. Je ne sais pas s’il a des problèmes physiques. Il semblait avoir quelque chose à la fin de son match contre Novak » a expliqué l’Ecossais.

Cette analyse est à prendre en compte car il est certain que même touché physi­que­ment, l’Espagnol n’évoque jamais ce type de choses pour expli­quer une défaite sauf quand cela est flagrant et notam­ment en confé­rence de presse.