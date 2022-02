Aux portes du top 100 cette semaine (102e mondial) et béné­fi­ciant toujours de son aura et de son palmarès impres­sion­nant, Andy Murray va avoir l’oc­ca­sion de gagner des points et de la confiance lors du mois de février.

Invité à Rotterdam (du 7 au 13) après les forfaits de Medvedev et Sinner, le cham­pion écos­sais sera égale­ment de la partie à Doha (du 14 au 19) et à Dubai (du 21 au 26 février), toujours grâce à une invitation.

Et si l’on se projette même un peu plus loin dans le calen­drier, il ne devrait avoir aucun mal à s’en procurer à Indian Wells (du 10 au 20 mars) et Miami (du 23 mars au 4 avril). Reste désor­mais à profiter plei­ne­ment de ces wild cards pour l’an­cien numéro 1 mondial qui sera forcé­ment attendu au tour­nant en cas de contre performance.