Murray : « Federer ne voulait plus s’en­traîner avec moi »

Baptiste Mulatier

Lors d’un échange avec la légende du snooker Stephen Hendry, Andy Murray a révélé que Roger Federer refu­sait systé­ma­ti­que­ment de s’entraîner avec ses prin­ci­paux rivaux. Une posture singu­lière, dont il était le seul à faire preuve au sein du Big 4.

« Je m’en­traî­nais avec Djokovic et Nadal. Quand j’ai commencé, je m’en­traî­nais avec Federer. Mais après un an ou deux, il a arrêté ; il ne voulait plus s’en­traîner avec moi. Il ne s’est jamais entraîné avec Djokovic ou Nadal, je pense, parce qu’il les consi­dé­rait comme des concur­rents », a expliqué l’an­cien numéro 1 mondial dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 12:53

