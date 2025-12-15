Lors d’un échange avec la légende du snooker Stephen Hendry, Andy Murray a révélé que Roger Federer refusait systématiquement de s’entraîner avec ses principaux rivaux. Une posture singulière, dont il était le seul à faire preuve au sein du Big 4.
« Je m’entraînais avec Djokovic et Nadal. Quand j’ai commencé, je m’entraînais avec Federer. Mais après un an ou deux, il a arrêté ; il ne voulait plus s’entraîner avec moi. Il ne s’est jamais entraîné avec Djokovic ou Nadal, je pense, parce qu’il les considérait comme des concurrents », a expliqué l’ancien numéro 1 mondial dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
