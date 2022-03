Invité au Masters 1000 d’Indian Wells, Andy Murray va affronter pour la troi­sième fois de la saison Taro Daniel (1–1), lui passé par les quali­fi­ca­tions. Mais avant cela, il s’est confié à Tennis Reporters.net sur sa progres­sion des derniers mois.

« Je n’ai pas eu assez de régu­la­rité dans mon jeu et j’en suis plei­ne­ment conscient, mais j’ai eu des moments où j’ai très bien joué. Physiquement, je me sens bien. Dans les longs matches, je ne lutte pas pour aller au bout et je m’en sors souvent de manière posi­tive. Je suis à 8 victoires et 6 défaites cette année et il y a beau­coup de joueurs qui ont un bilan plus mauvais que moi », a constaté le Britannique, qui, pour rappel, colla­bo­rera à nouveau avec Ivan Lendl dès la fin du mois.