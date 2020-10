Nouvelle déception pour Andy Murray…Il a été défait en deux sets au 1er tour face à Fernando Verdasco (4-6, 4-6). L’ancien numéro 1 mondial a fait son autocritique après sa défaite. Il sait ce tout qu’il doit changer.

« J’ai besoin de recommencer à jouer mon jeu sur le court, je me suis en quelque sorte éloigné de ce petit moment. Je fais peut-être quelques erreurs de plus que d’habitude à cause de ça. J’ai beaucoup de chose à améliorer. J’ai besoin de m’entraîner, j’ai besoin de jouer des matchs et je dois aussi m’améliorer physiquement », a déclaré le Britannique dans des propos rapportés par Ubitennis.