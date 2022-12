Éternel insa­tis­fait, Andy Murray ne se contente pas d’un retour dans le top 50 à 35 ans et avec une hanche en métal. Il veut être capable de se battre pour les plus gros titres, comme il l’a expliqué dans l’un des derniers podcasts de l’ATP.

« Lorsque vous avez été au sommet du jeu et que vous avez atteint la place de numéro 1 mondial, c’est toujours là que se trouve votre point de réfé­rence pour savoir comment vous vous en sortez. Donc, à cet égard, ma saison 2022 a été assez moyenne, même si au début de l’année, j’étais 135e mondial et main­te­nant je suis 49e, ce qui est une grosse progres­sion. J’aurais aimé faire mieux, je ne pense pas avoir joué mon meilleur tennis….mais l’année a été correcte. Je veux conti­nuer à progresser. Si les choses ne conti­nuent pas à s’amé­liorer, je devrais revoir certaines choses, mais je vais toujours dans la direc­tion que je veux et j’ai de grands projets pour l’année prochaine. »