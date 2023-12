Andy a encore de vraies ambi­tions et il a tout expliqué au Daily Mail. On se souvient tous de son parcours l’an dernier en Australie et de son match complè­te­ment fou face à Kokkinakis.

« Je me sens suffi­sam­ment bien pour conti­nuer à me mesurer aux meilleurs du monde et je le ferai tant que je ne me blesse pas. Mon corps est vieux main­te­nant et il est de plus en plus diffi­cile de passer du temps à récu­pérer et à voyager pendant des semaines, mais j’aime profon­dé­ment ce sport. J’espère rester suffi­sam­ment en forme pour conti­nuer à appré­cier ce sport. Moins j’aurai de problèmes, plus ce sera agréable de conti­nuer à courir »