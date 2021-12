Alors qu’il vient un peu à la surprise géné­rale de se séparer de son entraî­neur Jamie Delgado, Andy Murray s’est exprimé plus tôt cette semaine sur son travail de pré‐saison. Le Britannique, qui va parti­ciper au Mubadala World Tennis Championship, une exhi­bi­tion se dérou­lant à Abu Dhabi à partir du 16 décembre, s’est dit très satis­fait de sa forme actuel.

« C’était bien. Je n’ai évidem­ment pas joué la Coupe Davis, donc j’ai eu deux semaines supplé­men­taires et j’ai commencé un peu plus tôt que la plupart des joueurs qui y ont parti­cipé. Je pars dimanche à Abu Dhabi pour une semaine afin de parti­ciper au tournoi, mais aussi pour m’en­traîner quelques jours plus tôt à l’ex­té­rieur. Je ne me suis évidem­ment entraîné qu’à l’in­té­rieur ici, mais c’est bien jusqu’à présent, j’ai fait du bon travail et je me sens rela­ti­ve­ment frais. »