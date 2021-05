Ni inscrit, ni invité sur le Masters 1000 de Rome qui a débuté ce dimanche, Andy Murray s’est tout même rendu dans la capi­tale italienne afin de se tester à l’en­traî­ne­ment face aux meilleurs joueurs du moment. Le Britannique, qui pour­rait reprendre la compé­ti­tion la semaine prochaine à Genève ou à Lyon avant une hypo­thé­tique wild‐card accordée par Roland Garros, s’est exprimé sur sa situa­tion profes­sion­nelle dans les colonnes du Standar.

« Depuis que j’ai mis une hanche en métal dans mon corps, je savais que ce ne serait pas facile de revenir, mais je ne m’at­ten­dais pas à ce que ce soit le cas. Je suis là depuis long­temps. Je me suis entraîné très dur mais les douleurs conti­nuent et quand je suis sur le court, je ne peux pas jouer au niveau que j’es­père. Je n’ai que deux options : me retirer ou conti­nuer à essayer. Même si je n’ap­précie pas le circuit autant qu’il y a des années, je veux toujours jouer », a déclaré un Murray toujours aussi déterminé.