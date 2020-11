Andy Murray a accordé une interview très intéressante au média Metro. Il y évoque sa peur d’un tennis uniformisé, où tous les joueurs joueraient de la même manière. Il a notamment défendu le fameux SABR (Sneak Attack By Roger : attaque en douce de Roger) et les services à la cuillère. Le Britannique prône l’originalité.

« Je ne comprends pas ceux qui pensent que le SABR de Federer ou les services à la cuillère sont des manques de respect. Je me souviens avoir lu un article il y a des années où Becker critiquait Roger pour avoir fait ce geste. S’il est capable de le faire et qu’il réussit, pourquoi ne le ferait-il pas ? Maintenant, chaque fois qu’on voit un joueur de tennis servir par le bas, les commentateurs sont scandalisés et demandent si c’est un manque de respect. Je trouve ça incroyable, c’est une manière de jouer totalement légitime et plus encore maintenant, qu’il y a des joueurs qui sont loin derrière la ligne de fond de court. Vraiment, ça me semble très intelligent. Peut-être que si vous perdez le point en le faisant, vous vous sentez comme un idiot, mais mon sentiment est que le pourcentage de points gagnés en servant par en bas est très élevé, car vous surprenez l’adversaire », a constaté l’ancien numéro 1 mondial.